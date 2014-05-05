В Одессу прибыл спецбатальон, а задержанных этапировали в центральную Украину

В Одессу, где 2 мая произошло побоище, прибыли силы батальона особого назначения МВД "Киев-1".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Это одно из подразделений, созданных недавно на базе гражданских активистов. Во главе подразделения выходцы из Одессы. Как и значительная часть состава.

Принимали решение о командировании ребят в Одессу, учитывая их желание помочь Одессе в эти непростые дни", - написал Аваков.

Также по информации главы МВД, 42 задержанных на беспорядках в Одессе 2 мая ночью этапированы в одну из центральных областей Украины.

По его мнению, "милиция в Одессе действовала безобразно, возможно преступно. Все руководство одесского главка освобождено от должностей. Ведется расследование по их деятельности. Никакого стыдливого прикрытия "чести мундира" не будет. Как не будет и огульного охаиванья. Но, давайте стыдливо не прикрывать и других "героев". Иначе мы никогда не вынесем верных уроков из таких событий", - написал он.

Как известно, СБУ ранее заявила, что среди лиц, которые устроили провокации в Одессе, есть по меньшей мере трое граждан Российской Федерации.

Напомним, 2 мая в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророссийских сепаратистов. В результате погибли, по уточненным данным, 46 человек. 124 человека травмированы, среди них 21 милиционер.