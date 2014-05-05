В Славянске идут новые бои за телевышку - СМИ

Сегодня, 5 мая, в Славянске начались боевые действия у телевизионной вышки.

Информацию о вооруженном конфликте подтверждают корреспонденты издания ТСН.

По информации журналистов пока нет проверенных данных о раненых или погибших во время стрельбы.

Тем временем в соцсетях пользователи пишут о минимум одном погибшем со стороны сепаратистов и нескольких раненых.

Напомним, ночь в Славянске прошла довольно спокойно, но на двух блокпостах произошли небольшие перестрелки. Информации о раненых или погибших с обеих сторон пока нет.

Больше об активной фазе АТО и кровавых событиях в Одессе смотрите в спецтеме "Главреда".