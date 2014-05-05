Турчинов заверил, что спецоперация на Востоке будет продолжаться

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет продолжаться, и давать свои результаты.

Об этом заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в интервью "5 каналу", сообщает УНИАН.

По его словам, для поддержки восточных регионов и с целью сделать невозможными сепаратистские действия в других регионах при МВД создаются специальные подразделения, и на сегодня действуют уже семь таких батальонов.

При этом Турчинов высоко оценил профессиональные действия Национальной гвардии во время антитеррористической операции.

"Национальная гвардия сегодня наше главное подразделение, которое в антитеррористической операции идет впереди. Национальная гвардия сегодня состоялась, и она - пример для многих", - заявил он.

По его словам, в восточных регионах проведение антитеррористической операции осложняется и ввиду того, что жители этих областей поддерживают сепаратистов.

Руководитель парламента отметил, что и "некоторые сотрудники милиции симпатизируют сепаратистам". Поэтому, подчеркнул он, в этих областях нужно фактически полностью обновлять правоохранительные структуры, а там, где милиция поддерживала противозаконные действия, будут открыты соответствующие уголовные дела.

Турчинов также отметил, что многие сотрудники правоохранительных органов выполняли свой конституционный долг по защите правопорядка. Другой вопрос, сказал он, - силовикам не хватало сил, потому что главной задачей правоохранителей была локализация сепаратистов.

Отвечая на вопрос, Турчинов также отметил, что Служба безопасности Украины в настоящее время занимается локализацией возможности финансирования сепаратистских движений и диверсантов, в том числе, со стороны ближайшего окружения Виктора Януковича.

Спикер также заявил, что милиция в юго-восточных регионах страны будет усиливаться "за счет патриотов, которые готовы защищать свою страну".

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что после недолгого периода активизации в проведении АТО на востоке Украины, с 4 мая наступил период недопустимого спада активности силовиков.