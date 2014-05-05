Путин тайно наградил российских журналистов за "правильное освещение событий в Крыму"

5 мая 2014, 10:40

Госнаграды имеют и материальную составляющую.

Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями большой группы сотрудников российских СМИ.

Государственные награды они получат "за объективность при освещении событий в Крыму", сообщают Ведомости.

Указ № 269 "О награждении государственными наградами РФ", по сведениям издания, был подписан еще 22 апреля, но публично о нем не сообщалось. В разделе "Документы" на официальном сайте президента под № 268 значится указ от 21 апреля о реабилитации репрессированных народов Крыма, а затем сразу идет указ № 270 от 22 апреля о некоторых кадровых вопросах в Госнаркоконтроле. Это означает, что указ № 269 находится "не в публичном доступе", разъяснили в пресс-службе президента РФ.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вчера был недоступен для журналистов.

Согласно указу работники СМИ награждены "за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым", рассказал свидетель, виливший этот документ.

По его словам, всего награждены более 300 человек, в том числе около 90 корреспондентов. Масштаб награждений беспрецедентен, говорит чиновник: например, после событий 2008 г. в Южной Осетии тогдашний президент Дмитрий Медведев наградил лишь 11 журналистов.

По информации собеседника, около сотни награжденных представляют ВГТРК, более 60 — "Первый канал", по нескольку десятков — телеканалы НТВ, Russia Тoday и холдинг Life News. Сотрудников телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы" в списке поощренных нет.

Отмечается, что выше всего оценены заслуги гендиректора НТВ Владимира Кулистикова, который получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Того же ордена, но IV степени удостоены руководители Роскомнадзора Александр Жаров и ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, главный редакторагентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Телеведущий Владимир Соловьев награжден орденом Александра Невского. Орден Почета достался гендиректору холдинга Life News Араму Габрелянову, первому заместителю гендиректора ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману и главному редактору службы информации НТВ Татьяне Митковой, орден Дружбы — ведущим телеканала "Россия" Андрею Кондрашову и Эрнесту Мацкявичусу.

Из опрошенных награжденных только первый заместитель гендиректора РТРС Виктор Пинчук сказал, что знает о награде. Источник на "Первом канале" подтвердил, что там составляли списки на награждение "за Украину", причем акцент делался на рядовых работниках. Гендиректор Life News Габрелянов сказал, что в его холдинге по просьбе властей тоже готовили списки, но были уверены, что речь идет о почетных грамотах. Сунгоркин тоже подписывал такие списки. На НТВ комментировать вопрос о наградах "за Крым" не стали.

Госнаграды имеют и материальную составляющую.

По закону "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ" кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством" положена ежемесячная доплата к пенсии (от 330 до 415% к базовой пенсии), а любая другая госнаграда позволяет получить статус ветерана труда и сопутствующие ему льготы. Кроме того, наличие наград учитывается при амнистии — как это было с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, пишет издание.

Напомним, у Путина заявили, что проведенный в Крыму незаконный "референдум" был фиктивным, ведь полуостров за присоединение к России фактически не голосовал.

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Путин Украина награждение журналисты
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