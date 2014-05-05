В Донецке сепаратисты отпустили трех пленных проукраинских активистов

В Донецке сепаратисты отпустили из плена трех патриотически настроенных жителей Новогродовки, еще трое - удерживаются в Донецкой ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба Независимого профсоюза горняков Украины, пишет ОстроВ.

"Александра Гурова (шахтера - ред.) схватили десять человек. Семь из них были в черной форме. Каждый - под два метра ростом. У одного - нашивка "Грифон". Еще трое были в снаряжении так называемых "зеленых человечко"в. Один, явно чеченского происхождения, угрожал Константину Мусейку, депутату Новогродовского городского совета, отрезать ухо. А еще у него требуют большой суммы денег", - рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По состоянию на утро 5 мая трех человек отпустили. У каждого из них видны следы пыток: у Александра Вовка - сильно изуродовано лицо, у Олега Бубича - повреждены ребра, у Валерия Павлика, депутата Новогродовского городского совета , - разбита голова.

"В плену остаются три человека: Александр Гуров, Константин Мусейко и молодой человек, фамилия которого уточняется. Всех их удерживают на пятом этаже Донецкой областной госадминистрации", - уточнил Волынец.

Напомним, сепаратисты захватили шестерых патриотически настроенных активистов, в том числе и шахтеров в городе Новогродовка Донецкой области. Сепаратисты в камуфляже и масках ворвались к ним в дома.

Среди захваченных - известный на всю Украину своей позицией горняк с шахты "Россия", член НПГУ Александр Вовк, предприниматель Константин Мусейко, Игорь Братусь, жена которого является членом Партии регионов и поддерживает единство страны, член этой же партии Валерий Павлик, шахтер Гуров и гражданин Бубич.

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