Эксперт назвал два варианта действий России против крымских татар и сказал, в ком видит угрозу Путин

5 мая 2014, 11:20

Москва будет искать коллаборационистов.

Лидеры крымских татар Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев

Ситуация в оккупированном Россией Крыму может развиваться по нескольким сценариям – Москва может оказывать давление на лидеров крымско-татарского народа либо действовать методом кнута и пряника.

Об этом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в комментарии "Главреду".

По мнению эксперта, первый вариант развития событий – негативный. "Россияне попытаются реализовать угрозы, о которых уже шла речь: запретить деятельность Меджлиса, запретить въезд в Крым ключевых фигур, лидеров крымско-татарского народа, возбудить уголовные дела против активистов Меджлиса и попытаться силой или репрессиями подавить крымско-татарское национальное движение. В случае реализации этого сценария (если он будет реализовываться последовательно) действие будет рождать противодействие: в итоге мы увидим эскалацию конфликта в Крыму между оккупантами и крымско-татарским народом", - поделился своим мнением политолог.

Он считает, что конфликт может проявляться в разных формах. "Совершенно необязательно он будет насильственным. Это может быть ненасильственное сопротивление – соответствующий талант у крымских татар есть, как есть и соответствующий опыт. Если оккупанты будут реагировать насилием на это сопротивление, то реакция на это в мире приведет к тому, что Путин, Россия и оккупационная власть в Крыму окажутся в еще большей изоляции, а ситуация вокруг Крыма будет обостряться в мировом масштабе", - подчеркнул эксперт.

По словам Семиволоса, в положительные сценарии развития ситуации в Крыму он не видит. "Однако может быть и другой вариант. Россия будет действовать методом кнута и пряника. Она будет пытаться найти коллаборационистов внутри крымско-татарского движения, репрессиями попытается оторвать крымско-татарский бизнес от политической части, ограничит финансирование Меджлиса, не запрещая его, но, по сути, максимально противодействуя ему, ослабляя его влияние, создавая информационную блокаду вокруг него и т.п", - предположил директор Центра ближневосточных исследований.

"Ключевая задача для россиян – пережить 18 мая (в этом году 70 лет со дня депортации крымских татар, – Ред.) по своему сценарию. Они готовы обещать крымским татарам что угодно, лишь бы 18 мая прошло по выгодному для них сценарию. То есть, чтобы в этот день не было демонстрации лояльности Киеву. Чтобы не было украинских флагов. Чтобы не было радикальных лозунгов. Чтобы на этом мероприятии присутствовали официальные представители российской власти (что, по мнению россиян, продемонстрировало бы их лояльность к крымско-татарскому народу)", - считает эксперт.

"Путину сегодня необходима эта лояльность, но он не знает, как ее добиться. Он видит угрозу в лице одного человека – лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Россияне в Крыму сейчас действуют теми методами, которыми они привыкли действовать на территории Российской Федерации. Особенно если речь идет о всяких "чекистах", которых они навезли с российского материка. Эти люди прошли Чечню и Северный Кавказ, и они заточены на насилие и подавление любых движений и противостояний".

Ранее "Главред" сообщал, что лидер крымских татар, нардеп Мустафа Джемилев отреагировали на введенный против него Россией запрет на въезд в аннексированный Крым, заявив, что эта ситуация лишь сплотила крымских татар.

Фото: Facebook Рефата Чубарова

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