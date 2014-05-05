В Дзержинске боевики напали на бизнесмена, а донские казаки "захватили" мэрию Антрацита

В городе Дзержинске Донецкой области во время конфликта между группой неизвестных вооруженных лиц и сторонниками частного предпринимателя, к которому пришли по домашнему адресу боевики, произошла перестрелка.

Как сообщили в пресс-службе МВД в Донецкой области, в результате 1 участник конфликта погиб, 10 человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу.

Этот факт зарегистрирован в журнал учета. Устанавливаются обстоятельства происшествия, ее участники, решается вопрос о правовой квалификации содеянного.

Как пояснил частный предприниматель, на которого было совершено нападение, вооруженные автоматическим оружием люди пришли к нему домой с целью вымогательства денежных средств.

Между тем донецкий журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook сообщил, что на Луганщине город Антрацит взяли под контроль донские казаки, прибывшие с территории России.

"Над входом в мэрию висит желто-сине-красный флаг Донской области, который еще в 1918 году утвердил атаман Краснов. Тот самый Петр Краснов, который воевал сначала с большевиками, а потом воевал за РОА и был казнен в 1945 году советским правительством за пособничество нацистам и коллаборационизм", - написал Казанский.

Как известно, город Антрацит находится в 70 км на юго-запад от Луганска, недалеко от границы с Россией. Через город проходит трасса Харьков - Ростов-на-Дону.