В СБУ заявили, что диверсанты "Стрелка" хотят подорвать водохранилище возле Донецка

Диверсионная группа российского офицера Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок" планирует похитить взрывчатку из шахт для того, чтобы подорвать возле Донецка Карловское водохранилище.

Об этом сообщила на брифинге в Антитеррористическому центре спикер СБУ Марина Остапенко, пишет Украинская правда.

"Мы владеем информацией, что по указанию главаря боевиков, гражданина РФ Игоря Гиркина сепаратисты намерены похитить взрывчатку из шахт, в том числе для осуществления взрыва на Карловском водохранилище", - заявила она.

По ее словам, пророссийские диверсанты пугают горняков и других работников угледобывающих предприятий "Правым сектором", который якобы "планирует забрасывать гранатами шахты вместе с работающими горняками".

Таким образом, по ее словам, сепаратисты подстрекают шахтеров к забастовкам.

Она также рассказала о новом виде подрывной деятельности диверсантов РФ и сепаратистов - "раздача отравленных продуктов питания и напитков украинской военным и местному населению.

"Новым видом подрывной деятельности агентов диверсионных групп Российской Федерации и сепаратистов является раздача отравленных продуктов питания и напитков украинским военнослужащим и местному населению, а также использование в отрядах "самообороны" женщин для применения их в качестве живого щита", - сказала Остапенко.

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