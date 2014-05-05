Аваков о бое в Славянске: 800 террористов готовили засаду, погибли силовики

Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что на окраине Славянска со стороны Харьковской области идет бой, есть раненые с обеих сторон.

Об этом сообщает Insider.ua

"С утра отряд АТО вскрыл засаду - боевую группировку террористов. Они применяют тяжелое вооружение, стреляют из крупнокалиберного оружия, применяют минометы и прочую технику", - сказал Аваков журналистам на въезде в Славянск.

По словам министра, раненые есть с обеих сторон, количество пострадавших с украинской стороны – до 8 человек.

Аваков также уточнил, что бой начался около 10.45. По его словам, украинским силовикам противостоит около 800 человек.

Глава МВД также подчеркнул, что задача антитеррористической операции усложняется стремлением не нанести вред мирному населению.

Аваков также рассказал, что в ходе боя на окраине Славянска есть убитые среди украинских бойцов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Точное количество погибших сейчас уточняется", - сказал глава МВД.

В Славянске сепаратисты готовятся к штурму: собирают людей и раздают оружие, сообщают "Новости Донбасса" в своем Твиттере.

Ранее "Главред" сообщал, что украинские силовики смогли отбить атаку сепаратистов на телевышку, бой идет уже в самом городе.