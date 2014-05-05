Военный эксперт об АТО: руководство боится давать четкие боевые приказы

Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук считает, что между силовиками, проводящими спецоперацию на востоке Украины, отсутствует координация действий, а самое руководство боится давать четкие боевые приказы.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

Эксперт напомнил, что в уставе четко написано: часовые должны применять оружие в случае нападения на них и на объекты, которые ими охраняются.

"В рамках АТО это требование полностью игнорируется. Напротив, от силовиков - солдат, контрактников, офицеров требуется ни в коем случае не применять оружие на уничтожение. Все случаи использования оружия силовиками были на свой страх и риск, или же ответственность за это брали на себя командиры среднего звена. Это неправильно. В таких условиях нельзя проводить никакие силовые операции", - сказал Тымчук.

При этом он заметил, что кроме проблемы с использованием оружия существует еще одна, а именно - "отсутствие адекватных боевых приказов".

"Почему-то руководство АТО панически боится давать четкие боевые приказы. Приказ - это документ, в котором четко указываются задача, порядок сил, взаимодействие с другими спецподразделениями. В нашей ситуации мы наблюдаем отсутствие взаимодействия", - сказал Тымчук.

Тымчук также отметил, что в случае, если возникают проблемы по организации операции, то возникают вопросы к ее руководителям - главнокомандующему ВСУ и руководителю АТО.

Ранее "Главред" сообщал, что и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что АТО будет продолжаться и давать свои результаты.