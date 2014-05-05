Бой в Славянске: террористы несут потери, а в городе ревут сирены

В Славянске Донецкой области, где украинские силовики проводят спецоперацию против террористов, ревут сирены гражданской обороны и бьют колокола церквей.

Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщает журналист "Комсомольской правды" Александр Коц.

"Сирена гражданской обороны ревет, церкви бьют набат в колокола. Похоже, действительно новая попытка штурма", - написал он.

По словам журналиста, "под Славянском у Семеновки идет бой, оттуда вывозят раненых". Он также сообщает, что "канонада уже слышна в городе, украинские войска подходят".

Коц также рассказал, что один из террористов рассказал: группа из 25 боевиков попала в двойное кольцо окружения – вышли только пятеро.

В соцсетях сообщается, что против экстремистов используют вертолеты Ми-24, стреляющие радиоуправляемыми ракетами.

На въезде в город сепаратисты из числа местных жителей строят баррикады из мешков с песком и автомобильных шин, сообщает @Sloviansk.

На выезде из Славянска в районе Семеновки взорвалась АЗС "Пилот", пишет "Славинфо".

Ранее "Главред" сообщал, что и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что АТО будет продолжаться и давать свои результаты.

Фото: Сергея Марченко, Instagram Александра Коца, видео: youtube.com