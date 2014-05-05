Бой в Славянске: террористы несут потери, а в городе ревут сирены

Церкви бьют набат в колокола.
Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщает журналист "Комсомольской правды" Александр Коц.
"Сирена гражданской обороны ревет, церкви бьют набат в колокола. Похоже, действительно новая попытка штурма", - написал он.
По словам журналиста, "под Славянском у Семеновки идет бой, оттуда вывозят раненых". Он также сообщает, что "канонада уже слышна в городе, украинские войска подходят".
Коц также рассказал, что один из террористов рассказал: группа из 25 боевиков попала в двойное кольцо окружения – вышли только пятеро.
В соцсетях сообщается, что против экстремистов используют вертолеты Ми-24, стреляющие радиоуправляемыми ракетами.
На въезде в город сепаратисты из числа местных жителей строят баррикады из мешков с песком и автомобильных шин, сообщает @Sloviansk.
На выезде из Славянска в районе Семеновки взорвалась АЗС "Пилот", пишет "Славинфо".
Ранее "Главред" сообщал, что и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что АТО будет продолжаться и давать свои результаты.
Фото: Сергея Марченко, Instagram Александра Коца, видео: youtube.com