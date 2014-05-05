Террористы в Славянске отпустили из плена украинского летчика

Летчик вертолета Ми-24 Вооруженных Сил Украины капитан Евгений Краснокутский, который 2 мая был сбит боевиками в районе Славянска, освобожден из плена.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, сейчас офицер находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние его здоровья врачи характеризуют как удовлетворительное.

Также в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся тела пяти пилотов, погибших в результате обстрела боевиками вертолетов ВС Украины, три из них проходят идентификацию.

Напомним, что в ночь на 2 мая в районе города Славянск Донецкой области были сбиты два вертолета Ми-24 Вооруженных Сил Украины, которые осуществляли воздушное патрулирование в определенном районе. Боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В результате обстрела несколько военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, один получил ранения.

Кроме того, выстрелами из стрелкового оружия был поврежден вертолет Ми-8 армейской авиации Вооруженных Сил Украины. В этом случае жертв нет, ранен один военнослужащий.

Факт использования против Вооруженных Сил Украины ПЗРК ярко показал, что против военнослужащих Донецкой действуют далеко не "мирные протестующие", а хорошо подготовленные и вооруженные профессиональные диверсионные группы, которые путем совершения террористических актов и диверсий пытаются дестабилизировать обстановку.

Подобное поведение присуще или военным другой страны, действующим против врага, определенного им руководством, или наемникам с немалым опытом, которые готовы действовать против любого за вознаграждение.