Эксперт об угрозах со стороны России: "референдум" на востоке Украины и военное вторжение

Россия может отреагировать на последние события в Украине (антитеррористическую операцию на востоке страны и смертельные стычки в Одессе) попыткой провести незаконные "референдумы о независимости" в Донецкой и Луганской областях и прямым военным вторжением.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил эксперт-международник Григорий Перепелица.

"В ответ на события в Одессе (где в результате нападения сепаратистов на проукраинский митинг и пожара, возникшего после этого, погибли 46 человек - ред.) Россия попытается заставить международные организации (Совет Европы, ООН и так далее) повлиять на Украину, чтобы та прекратила антитеррористическую операцию и отвела войска с востока Украины. Тогда сепаратисты смогут полностью овладеть двумя областями – Луганской и Донецкой – и провести референдум. Это первоочередная задача Москвы", - охарактеризовал он первую из угроз.

Говоря о спецоперации, эксперт отметил, что ее нужно проводить последовательнее и активнее, в том числе, информационно. "Действия военных совершенно не связаны с информационной кампанией, которая бы разъясняла намерения данной АТО и могла бы разбивать лживые клише пропаганды (к примеру, о том, что атакуют не военные, а "Правый сектор"). То есть, нет контрпропаганды, которая должна сопровождать АТО. Кроме того, совершенно отсутствует политическая работа в регионах. Местная власть разбежалась, и население оказалось брошенным на произвол судьбы. А при таких условиях мы не можем рассчитывать на успех антитеррористической операции", - считает политолог.

Вместе с тем, Перепелица рассказал и о второй угрозе со стороны России. "В целом, Кремль готовится к широкомасштабной оккупации восточной Украины, а также старается любыми способами сорвать президентские выборы у нас. Случившееся в Одессе на это и нацелено. Во-первых, одесские события должны были настроить население Одессы против украинской власти, породить хаос и подготовить условия для вторжения в южные регионы Украины, прежде всего, в Одессу", - уверен он.

"Сейчас больше всего рисков существует для Херсонской области. Потому что у России не остается иного пути, кроме как широкомасштабные военные действия на территории Херсонской области, поскольку там не удается создать хаос и распространить настроения сепаратизма, как удалось в Луганской и Донецкой областях. Потому непосредственная угроза военного наступления существует именно в Херсонской области. Что касается восточной Украины, прежде всего, Луганской и Донецкой областей, то здесь следует ожидать реализации крымского сценария. С одним отличием: тяжелая военная техника зайдет в восточные регионы Украины с буквами "МС", то есть "миротворческие силы", - добавил политолог.

Напомним, в понедельник на востоке Украины активизировалась антитеррористическая операция - в Славянске идут бои.