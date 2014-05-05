В Славянске украинская авиация уничтожила "бронепоезд" террористов

В понедельник, 5 мая, в Славянске Донецкой области, где проходит антитеррористическая операция, экстремисты пытались переоборудовать вагоны для угля под бронепоезд.

Для этого они ночью резали бойницы, приспособленные для ведения огня, сообщает пресс-служба Минбороны.

После подтверждения данных разведки силами и средствами армейской авиации планы террористов были разрушены - "бронепоезд" для использования в диверсионно-террористических акциях с пункта выйти не смог.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы применяют против украинских силовиков тяжелое вооружение.

Украинские силовики в жестоком бою разгромили крупную группировку террористов, которая предприняла попытку прорыва из окруженного нашими войсками Славянска - решающую роль сыграли бойцы отрядов спецназ МВД "Омега" и "Ягуар", а также отряда спецназ СБУ "Альфа

Фото: novayagazeta-ug.ru, видео очевидца