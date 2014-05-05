Террористы в Славянске обстреливают жилые дома, погибли четверо силовиков

В Славянске вооруженные сепаратисты обстреливают жилые дома и прикрываются местными жителями.

Как сообщили в пресс-службе МВД, "со стороны сил МВД 4 погибших, около 30 раненых.

Кроме того, местные жители сообщают, что боевики массово обстреливают и поджигают жилые дома. Есть жертвы среди местного населения, но никаких конкретнх данных МВД не приводит.

В настоящее время бой продолжается", - отметили в МВД.

Тактика боя террористов - прикрываться живым щитом из числа местного населения.

Также в пресс-службе сообщили, что на трассе Харьков-Донецк, на участке между Славянском и Изюмом, вооруженные сепаратисты обстреляли микроавтобус, в котором из зоны боевых действий вывозили раненых.

В результате обстрела вся правая сторона автомобиля пробита пулями, сообщили в милиции.

Как говорится в сообщении, за счет того, что микроавтобус был бронированный, удалось избежать гибели пассажиров.

"Во время перестрелки погиб сотрудник спецподразделения МВД, входивший в группу сопровождения", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, украинские силовики в жестоком бою разгромили крупную группировку террористов в Славянске.