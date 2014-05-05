Аваков о бое в Славянске: экстремисты прячутся за мирными людьми

Глава МВД Арсений Аваков заявил, что в Славянске Донецкой области, где проходит антитеррористическая операция, украинские силовики столкнулись с проблемами - не могут штурмовать жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Силами АТО мы не проводим штурм жилых кварталов и ставим ограничения не атаковать там, где есть гражданское население", - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что это существенно сдерживает темпы проведения антитеррористической операции.

"Мы связаны по рукам и ногам тем, что вокруг мирное население. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает - это неважно: украинские военные не могут стрелять по мирному населению. Это ограничение, которым активно пользуется враг: враг за ними скрывается и стреляет оттуда. Мы не можем просто взять и "вырубить" эту посадку бешеным огнем, потому что там стоят мирные дома", - сказал министр.

Ранее "Главред" сообщал, что украинские силовики в жестоком бою разгромили крупную группировку террористов, которая предприняла попытку прорыва из окруженного Славянска - решающую роль сыграли бойцы отрядов спецназ МВД "Омега" и "Ягуар", а также отряда спецназ СБУ "Альфа.