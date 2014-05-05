В Славянске силовикам противостоят 1500 вооруженных террористов - Тымчук

В Славянске украинским силовикам противостоят около 1500 вооруженных террористов.

Об этом со ссылкой на данные группы "Информационное Сопротивление" сообщил Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"По нашим оценкам, общее количество террористов, действующих в настоящий момент в районе Славянска, достигает 1 500 чел", - отметил эксперт.

Также он сообщил, что в результате боевых столкновений в районе Славянска погиб один из украинских силовиков, 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что численность террористов в Славянске достигает 800 человек.

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