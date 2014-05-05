На Луганщине боевики покинули райотдел милиции

На Луганщине вооруженные боевики покинули Славяносербский райотдел милиции.

Как сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, переговоры между представителями так называемой "Юго-восточной армии" и начальником райотдела закончились. Из админздания вышли все посторонние лица, сообщили в милиции.

"Работники райотдела продолжают работать в усиленном режиме с табельным оружием и выполнять основные функции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью", - отмечается в сообщении.

Начальник райотдела обратился за медицинской помощью (ушибленная рана головы), добавили в ГУ МВД.

Напомни, 5 мая вооруженные боевики так называемой "Юго-восточной армии" напали на Славяносербский райотдел милиции.

"Начальника райотдела полковника милиции Геннадия Бахтизина, который вышел к ним на переговоры, сбили с ног и избили", - сообщили в милиции.