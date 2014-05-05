Под Славянском террористы сбили украинский боевой вертолет

Террористам под Славянском удалось из крупнокалиберного пулемета удалось подбить боевой вертолет Ми-24.

Об сообщает официальный сайт Минобороны Украины.

"Сегодня, 5 мая, около 14:30, во время выполнения боевого задания и захода на цель в районе Славянска был подбит вертолет Вооруженных Сил Украины Ми-24", - говорится в сообщении.

Летчикам удалось направить падающий вертолет в реку, и они остались в живых.

"Оперативная бригада Антитеррористического центра эвакуировала их в лагерь", - резюмировали в Минобороны.

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