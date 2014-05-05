АТО и новые бои в Славянске: опубликованы фото

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Террористы готовятся к обороне twitter.com/Sloviansk
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Раненного террориста встречают в больнице Славянска Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Раненный террорист под Славянском Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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В Славянске готовятся к обороне Reuters
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Раненный террорист в Славянске Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
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Террористы готовятся к обороне Reuters
В Славянске продолжается активная фаза АТО: по данным МВД, силовикам противостоят около 800 вооруженных террористов.
При этом военные эксперты говорят о группировке из 1500 боевиков.
Как сообщал "Главред", сегодня из крупнокалиберного пулемета террористам удалось подбить боевой вертолет Ми-24, который заходил на цель под Славянском. Пилоты направили машину в реку, им удалось выжить.
Также стало известно, что в ходе АТО сегодня погибли четверо украинских силовиков, еще около 30 получили ранения.
Больше о провокациях террористов, ходе АТО и ситуации в Одессе смотрите в спецтеме "Главреда".