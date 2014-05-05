Командующий Нацгвардии об АТО в Славянске: террористы провоцируют жертвы среди мирного населения

В Славянске террористы делают все, чтобы спровоцировать жертвы среди мирного населения.

Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба МВД.



"Противник провоцирует нас и делает все возможное для того, чтобы мы применяли мощное оружие, чтобы спровоцировать жертвы среди мирного населения", - сказал он.

По словам командующего, экстремисты вооружены гранатометами, минометами, пулеметами. Они хорошо обучены. По внешним признакам, это люди "далеко не славянской внешности", отметил Полторак.

Также он сообщил, что украинские силовики делают все, чтобы уберечь мирное население.



"Вы видите, дороги перекрыты, но мы даем возможность проехать гражданским лицам для того, чтобы они не попали под обстрел и не были поражены", - добавил командующий Нацгвардией.

Напомним, о том, что террористы в Славянске, где в понедельник, 5 мая, возобновились активные бои, прячутся в жилых кварталах, заявлял и глава МВД Арсен Аваков.