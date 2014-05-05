На Донбассе террористы атаковали пограничников и отбили одного из лидеров сепаратистов

Вооруженные пророссийские террористы напали на пограничный КПП "Успенка" на Донбассе – их целью было освобождение одного из лидеров сепаратистов Дениса Пушилина.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, передает "Интерфакс-Украина".

В результате нападения у пограничников отобрали огнестрельное оружие, а сепаратистский лидер был освобожден.

"В Амвросиевском районе утром на пропускном пункте "Успенка" пограничной службой был задержан сопредседатель правительства ДНР Денис Пушилин. Приехавшие на помощь своему лидеру ополченцы освободили его. Также они забрали у пограничников огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГА заявили, что представители ДНР активизируют работу среди граждан по оказанию сопротивления украинским властям и воинским подразделениям.

"Появляются новые блокпосты на подступах к городам: между Шахтёрском и Кировским, возле Ждановки, в Старобешевском районе (с.Александровка, с.Петровка и с.Новозарьевка)".

Как сообщал "Главред" ранее, в Донецкой области неизвестные "угостили" снотворным украинских военных на блокпосту, а после этого выкрали пятерых военнослужащих и присвоили их оружие.

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