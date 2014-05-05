Тымчук рассказал об АТО и опасных вещах на границе с Россией

На границе Украины и России есть опасность блокирования наших пограничников экстремистами. В то же время, важно, что антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается, хотя и "со странностями".

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На границе с Россией творятся очень опасные вещи. Госпогранслужба фиксирует блокирование пограничных КПП пророссийскими экстремистами. Захватов пока нет. Но, похоже, если российским военным понадобится "коридор" через границу, нашим пограничникам придется очень непросто", - сообщил он.

Также он рассказал, что в противостоянии с террористами гибнут украинские силовики. В то же время, потери несут и экстремисты.

"Сегодня среди погибших был боец "Альфы", который выносил из-под обстрела раненого товарища. Он погиб от взрыва гранаты. Мы склоняем голову перед павшими за свободу Украины. Каждый из них – герой (напомним, МВД сообщало о четырех погибших силовиках - ред.). К слову, вчера в ходе боя той же "Альфы" с террористами, когда было ранено 7 сотрудников СБУ, уничтожено 17 террористов – мы установили точные данные их потерь", - рассказал эксперт.

Говоря об антитеррористической операции, Тымчук отметил, что она продолжается "не без странностей".



"Мы не до конца поняли смысл оставления силовиками Краматорска. Как свидетельствуют наши источники в городе, террористы не имеют там сил для взятия города под контроль. Но вместо террористического ада в кинутом на произвол судьбы Краматорске разгорается анархия и произвол местной мелкой уголовщины. Что ненамного лучше. Но, все же, лучше мутная АТО, чем предельно ясное бездействие", - добавил он.

Больше об АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".