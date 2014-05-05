Лидер террористов "Стрелок" рассказал об осаде Славянска

Силы антитеррористической операции в несколько раз превышают количество террористов в Славянске, а потому "оборона" города обречена на поражение "без помощи" извне.

Об этом заявил командир диверсантов Игорь Гиркин-"Стрелков" в интервью РИА Новости.

"Если мы не удержим город, мы все погибнем, это совершенно понятно. Я обещал, и мои люди обещали, что мы не оставим Славянск. По моей оценке, силы противника, которые сосредоточены вокруг Славянска, превышают наши в несколько раз, и сами мы город не удержим", - сказал диверсант.

Также он пообещал, "держаться до конца, но если не будет поддержки, нас уничтожат".

Кроме того, он заверил, что поддерживает "связь в Москве только со своими друзьями, никто из них не входит в политические элиты".

Напомним, ранее СБУ опубликовала доказательства связи вооруженных террористов с полковником ГРУ России Игорем Гиркиным, действующий под псевдонимом "Стрелков".

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