Аваков о расследовании трагедии в Одессе: привлекут иностранных экспертов

К расследованию массовых беспорядков и пожара в Одессе, которые произошли 2 мая и привели к гибели 46 человек, будут привлечены иностранные эксперты.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Результаты расследований событий в Одессе будут обнародованы. Сейчас к расследованию привлекаем иностранных экспертов. Для объективности", - сообщил министр.

Он добавил, что сейчас расследование массовых убийств продолжается.

Кроме вышесказанного напомним, по последним данным, в результате беспорядков 2 мая в Одессе погибли 46 человек: четверо были убиты на улицах города, остальные погибли во время пожара Дома профсоюзов.

Ранее также сообщалось, что в Одессе после массовых столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов, 48 человек пропали без вести, а в городских моргах находится два десятка неопознанных тел.