В Донецкой области сепаратисты захватили еще один горсовет и назначили "референдум"

В понедельник, 5 мая, утром в Дебальцево Донецкой области пророссийские сепаратисты с флагами "Донецкой народной республики" организовали митинг под горсоветом, после чего под их давлением на внеочередном заседании исполкома было принято решение о проведении 11 мая "референдума" о с создании ДНР

Об этом сообщает издание "Дебальцево Online".

В 15.00 была созвана внеочередная сессия горсовета, во время которой депутаты от ПР и КПУ единогласно приняли такое же решение, как и исполком – о проведении референдума.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области происходит спецоперация силовиков, одна из целей которой – не дать российским террористам и пророссийским сепаратистам организовать проведение референдума о создании Донецкой республики.

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Фото: ВКонтакте Дебальцево, видео: youtube.com