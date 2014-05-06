В Донецкой области сепаратисты захватили еще один горсовет и назначили "референдум"

В Дебальцево тоже назначен референдум по ДНР
В понедельник, 5 мая, утром в Дебальцево Донецкой области пророссийские сепаратисты с флагами "Донецкой народной республики" организовали митинг под горсоветом, после чего под их давлением на внеочередном заседании исполкома было принято решение о проведении 11 мая "референдума" о с создании ДНР
Об этом сообщает издание "Дебальцево Online".
В 15.00 была созвана внеочередная сессия горсовета, во время которой депутаты от ПР и КПУ единогласно приняли такое же решение, как и исполком – о проведении референдума.
Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области происходит спецоперация силовиков, одна из целей которой – не дать российским террористам и пророссийским сепаратистам организовать проведение референдума о создании Донецкой республики.
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Фото: ВКонтакте Дебальцево, видео: youtube.com