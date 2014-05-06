Под Радой активисты Автомайдана нарисовали карту Украины: Донбасс и Крым – красным цветом

Во вторник, 6 мая, под здание Верховной Рады на площади Конституции приехали 7 автомобилей с флагами Украины и с символикой Автомайдана.

На одном из автомобилей установлены колонки, из которых звучит музыка, сообщает УНИАН.

Активисты установили несколько баннеров, на одном из которых речь идет о количестве сил МВД, СБУ и Вооруженных сил, Нацгвардии и военной техники по сравнению с численностью сепаратистов в Донецкой, Луганской областях и Одессе.

Кроме того, на мостовой нарисована большая карта Украины, где восток и Крым обозначены красным цветом.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня состоится закрытое заседание Рады с участием силовиков, посвященное ситуации на востоке страны. Кроме того, Кабмин планирует внести в ВР законопроект об общенациональном опросе по поводу территориальной целостности Украины.

Фото: Facebook Дмитрия Чигрина