Генсек ООН настаивает на новых переговорах по Украине: предложил себя в роли посредника

Генсек ООН Пан Ги Мун настаивает, чтобы Украина, Россия, США и ЕС провели новые переговоры и решили сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем. При этом он заявил, что готов стать посредника в урегулировании кризиса в Украине.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на AFP.

"Я настаиваю на том, чтобы все заинтересованные стороны вновь встретились и оглянулись назад, чтобы понять, что пошло не так, почему эта сделка не была реализована, почему в стране продолжается ожесточенное вооруженное противостояние", - заявил генсек.

В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость выполнения Женевских договоренностей.

"Я готов сыграть в этом свою роль в случае необходимости", - подчеркнул Пан Ги Мун и добавил, что обеспокоен эскалацией насилия в Украине.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Пан Ги Мун приветствует результаты Женевских переговоров по урегулированию украинского вопроса в формате ЕС-США-Украина-Россия и ожидает их реализации.

Он подчеркивал, что достигнутые во время переговоров договоренности должны помочь найти выход из кризиса, который сложился вокруг ситуации в Украине.