Путин готовит новую провокацию, которая вызовет в мире гнев - западные СМИ

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может посетить оккупированный Крым и выступить в Севастополе, что будет провокацией, которая поднимет рейтинг российского лидера, но вызовет гнев Запада.

Об этом идет речь в статье немецкого Der Spiegel, которую публикует Инопресса.

Издание комментирует появившуюся в российской прессе информацию о том, что Путин собирается посетить парад в честь Дня Победы в Севастополе. Как пишет корреспондент Беньямин Биддер, такого рода "триумфальная демонстрация оружия принесет Путину еще более высокие рейтинги на родине и вызовет новый всплеск гнева со стороны международного сообщества".

Если сообщение о визите Путина подтвердится, то это будет выступление в образе "собирателя земель русских", говорится в статье.

"А вот имиджу России в Европе и США, напротив, будет нанесен катастрофический ущерб... Это будет еще один признак того, что в урегулировании кризиса он (Путин - ред.) абсолютно не заинтересован, полагают в Брюсселе", - пишет издание, считая подобное выступление провокацией российской стороны.

В севастопольском параде, как ожидается, будут задействованы пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи", а также около 40 единиц военной техники и 1,2 тыс. личного состава, добавляет Der Spiegel.

Напомним, ранее российские СМИ писали о возможном визите Путина в оккупированный Крым 9 мая.