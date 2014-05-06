Референдум о присоединении Донбасса к Днепру: опубликовано видео

Опубликовано видео по референдуму 11 мая на востоке Украины, на повестке которого стоит вопрос о присоединения Донецкой и Луганских областей к Днепропетровской.

Референдум должен стать противовесом подготовленному в Донецкой области псевдореферендуму о самоопределении Донбасса.

Сообщалось, что пока сепаратисты решали, как отделить Донбасса от Украины, сельские советы Донецкой и Луганской областей объявили о своем намерении присоединиться к Днепропетровской области.

Это решение поддержала общественность. Опрос получил название "Вместе с Днепром".

Так, на средства бизнесменов-волонтеров Днепропетровска и Донбасса уже напечатали бюллетени с вопросом: "Поддерживаете ли вы вхождение вашей территории в состав Днепропетровской области?".

СМИ сообщали, что бюллетеней напечатали более трех миллионов. Ожидается, что примерно столько жителей востока Украины примут участие в опросе.

Видео: youtube.com