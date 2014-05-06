Доклад Авакова в Раде по АТО: террористы "с большими бородами" тайно закапывают тела

Во вторник, 6 мая, в Верховной Раде, где проходит закрытое заседание, выступили украинские силовики, которые докладывали о ходе антитеррористической операции на востоке Украины. Глава МВД Арсен Аваков рассказал о том, что силы антитеррора убили более 30 боевиков.

Об этом на своей странице Facebook сообщает нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

"Аваков говорит о том, что не надо скрывать, что вчера было убито более 30 террористов, но их тела сепаратисты не показывают, а тайно закапывают, потому что это лица не славянской внешности с большими бородами - это будет свидетельством участия боевиков из РФ", - цитирует нардеп главу МВД.

"Эти тела видели, но о них другая сторона молчит, не желая обнародовать эти факты. Они, кстати, используют пулеметы, которые не стоят на вооружении в Украине. Их вскоре продемонстрируют", - рассказал Бригинец.

Кроме того, Аваков рассказал о подразделениях-героях и о случаях нерешительности военных, а также заметил, что трагические события в Одессе, где, по последним данным, погибли 46 человек и 48 пропали без вести, будут исследовать и международные эксперты. Глава МВД обещает аресты милицейских чиновников - дела открыты.

Ранее "Главред" сообщал, что выступающий в Раде глава Минбороны Михаил Коваль рассказал о ходе антитеррористической операции.

"Мы ведем АТО не против городов и сел, а против подразделений террористов, поэтому наши действия носят точечный характер", - заявил министр.