Германия назвала пять шагов для решения кризиса в Украине

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал пять шагов, направленных на решение возникшей в Украине кризисной ситуации. Одним из пунктов является проведение второй встречи "четверки" (ЕС, США, России и Украины), которая ранее заседала в Женеве.

Об этом Штайнмайер написал в статье, опубликованной во вторник в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет Укринформ.

Глава МИД Германии считает, что, во-первых, нужно провести второй раунд четырехсторонних переговоров по Украине.

"Это было бы мощным политическим сигналом того, что все четыре стороны встречи в Женеве признают договоренности и хотят воплощать их в жизнь", - считает он.

Вторым важным шагом, отметил Штайнмайер, является проведение намеченных на 25 мая президентских выборов в Украине, которые "демократическим способом узаконят власть нового украинского руководства и будут способствовать стабилизации политической и экономической ситуации в стране".

По его мнению, третьим важным шагом является усиление посреднической роли ОБСЕ, в частности путем проведения при содействии организации "круглых столов" и конференций на национальном, региональном и местном уровнях.

В-четвертых, подчеркнул немецкий дипломат, нужно вести дискуссию относительно конституционной реформы в Украине посредством привлечения представителей всех регионов страны и особенно общественности.

Пятым, но не менее важным шагом, по словам политика, является увеличение усилий украинских властей, направленных на "разоружение негосударственных группировок и освобождение общественных зданий".

В то же время Штайнмайер в который раз подчеркнул, что вариант урегулирования конфликта в Украине военными методами не рассматривается.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее сегодня подобное мнение о решении кризиса в Украине выразил генсек ООН Пан Ги Мун.

В частности, по данным СМИ, он настаивает, чтобы Украина, Россия, США и ЕС провели новые переговоры и решили сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем. При этом он заявил, что готов стать посредника в урегулировании кризиса в Украине.