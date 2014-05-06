Махницкому разрешили инициировать лишение нардепов неприкосновенности

Во вторник, 6 мая, Верховная Рада, где проходит закрытое заседание, разрешила и.о. генпрокурора Олегу Махницкому выступать с предложениями о снятии депутатской неприкосновенности с нардепов.

Об этом на своей странице Facebook сообщает нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

"И.о. генпрокурора уже имеет право инициировать лишение депутатов неприкосновенности. До этого такие права имел только Генпрокурор без приставки и.о.", - написал нардеп.

Царев и другие не будут злоупотреблять мандатом. Янукович-младший, Азаров-младший и другие останутся без мандатов. 227 – за", - подчеркнул Бригинец.

"Если и.о. генпрокурора поспешит, то Царева лишат неприкосновенности уже сегодня", -добавил нардеп.

Ранее "Главред" сообщал, что Генпрокуратура начала уголовное производство против Олега Царева за призывы к сепаратизму в Донецке.