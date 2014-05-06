В УДАРе не хотят менять Турчинова на Порошенко - Геращенко

Во вторник, 6 мая, фракция партии УДАР во время закрытого заседания Верховной Рады не будет поднимать вопрос об отставке и.о. президента Украины и спикера парламента Александра Турчинова и, соответственно, вопрос об избрании на эту должность нардепа и кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом нардеп от партии УДАР Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"УДАР" не ставит вопрос о переизбрании Турчинова сегодня. И тем более о замене на Порошенко. Мы выступаем за проведение честных выборов без применения черного PR. Мы считаем, что для Украины важно, чтобы выборы прошли в один тур, на второй у нас просто нет времени. И работаем, согласно решением съезда партии УДАР, на победу Порошенко", - сообщила нардеп.

Добавим, что ранее нардеп от фракции УДАР Сергей Каплин заявил журналистам о том, что фракция намерена поднять вопрос об отставке Турчинова с должности председателя Верховной Рады Украины и избрания на эту должность Порошенко. Об этом сообщал "Интерфакс-Украина".

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 6 мая, из зала Верховной Рады, где проходит закрытое заседание, удалили депутатов из фракции КПУ.