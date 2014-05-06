Рада приравняла силовиков АТО к участникам боевым действиям

Во вторник, 6 мая, Верховная Рада, где проходит закрытое заседание, приравняла участников антитеррористической операции на востоке Украины к участникам боевых действий.

Об этом на своей странице Facebook сообщает нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

"Участники АТО стали официально участниками боевых действий. За – 251", - написал нардеп.

Ранее "Главред" сообщал, что выступающий в Раде глава Минбороны Михаил Коваль рассказал о ходе антитеррористической операции.

"Мы ведем АТО не против городов и сел, а против подразделений террористов, поэтому наши действия носят точечный характер", - заявил министр.

Больше о спецоперации на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".