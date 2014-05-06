Рада приравняла силовиков АТО к участникам боевым действиям

Парламент поддержал это решение 251 голосом.
Во вторник, 6 мая, Верховная Рада, где проходит закрытое заседание, приравняла участников антитеррористической операции на востоке Украины к участникам боевых действий.
Об этом на своей странице Facebook сообщает нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.
"Участники АТО стали официально участниками боевых действий. За – 251", - написал нардеп.
Ранее "Главред" сообщал, что выступающий в Раде глава Минбороны Михаил Коваль рассказал о ходе антитеррористической операции.
"Мы ведем АТО не против городов и сел, а против подразделений террористов, поэтому наши действия носят точечный характер", - заявил министр.
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