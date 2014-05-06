Тигипко призвал к спокойствию и политической терпимости

Объединить все регионы Украины сможет решение экономических проблем.

Об этом заявил народный депутат, кандидат в Президенты Украины Сергей Тигипко во время встречи с журналистами.



По его словам, чтобы сохранить целостность Украины, необходимо прекратить разговоры обо всем, что разъединяет людей.

"Я призываю к спокойствию. К терпимости политической. Сегодня других вещей быть не может. Но я еще раз хочу сказать, что правительство должно делать определенные шаги навстречу восточным регионам. Это не политика предвыборная, это разумная политика, которая позволит хоть немножко снять напряжение среди людей, которые живут на востоке Украины", - подчеркнул он.



Сергей Тигипко отметил, что сегодня нужно направить все силы на объединение людей со всех регионов Украины.



"Мы 23 года ничего не делали, чтобы объединить страну. Мы мало занимались тем, чтобы объединить молодежь Востока и Запада, объединить интеллигенцию научную и культурную. Мы думали, что все произойдет само собой. Сегодня мы видим, насколько это важно для страны в целом. Надо над этим работать", - убежден он.



По его словам, государственной идеологией должна стать объединяющий всех экономический прагматизм, преодоление финансовых и социальных проблем, существующих во всех областях.

"Мы должны использовать наши силы и ресурсы, чтобы экономический прагматизм стал государственной идеологией Украины", - подчеркнул Тигипко.