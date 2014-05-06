В АП предупредили: 9 мая в Украине возможны теракты

Сегодня, 6 мая, и.о. заместителя главы Администрации Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Украине возможны теракты.

Об этом он сообщил после закрытого заседания Верховной Рады с участием руководителей силовых ведомств, пишет Украинская правда.

Комментируя информацию о растущем напряжении ситуации перед 9 мая и о запланированной активизации диверсантов, Сенченко сказал: "Пользуясь информацией силовых структур, в том числе агентурной, нам известно о том, что планируют различного рода акции для дестабилизации ситуации и, возможно, теракты".

"Поэтому отрабатываются все направления - и общественный транспорт, и места массового скопления людей, и возможные столкновения людей разных взглядов", - заявил он.

Сенченко добавил, что украинская власть получила информацию о намерениях диверсантов переправить из Приднестровья и через госграницы, расположенные в Луганской и Донецкой областях, большое количество наркотических веществ в Украину.

"Точнее говоря, они планируют утопить нашу страну в этих наркотиках. Поэтому я обращаюсь к гражданам: помогайте нашим пограничникам обнаруживать эти наркотики, ведь у вас есть дети, у нас много молодежи, среди которой эти наркотики могут распространять", - призвал Сенченко.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за возможных провокаций сепаратистов в Киеве 9 мая не состоится массовое шествие и военный парад. В то же время СМИ писали, что секретарь СНБО Украины Андрей Парубий назвал регионы, в которых вероятность провокаций является самой большой.