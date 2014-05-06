Боевики захватывают город под Артемовском, уничтожают паспорта жителей – нардеп

Во вторник, 6 мая, в Донецкой области террористы попытались захватить Соледар, расположенный под Артемовском.

Об этом со ссылкой на активистов "Украинского дела" на своей странице в Facebook сообщает нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

"Две группы террористов движутся к центру. Одна из стороны станции "Соль", другая с Белогородки", - сообщил нардеп.

По его данным, боевики врываются в дома, требуют от людей показать паспорта и тут же их уничтожают.

"Понимаю, что это зачистка по срыву президентских выборов. Об этом факте МВД мной уже сообщено", - подчеркнул Бригинец.

Ранее "Главред" сообщал, что в ряде городов Донецкой области, где сепаратисты т.наз. "Донецкой народной республики" готовят "референдум" о суверенитете, боевики ходят по квартирам и рвут паспорта.

Такая ситуация происходила в 60-тысячном райцентре Шахтерск и 80-тысячном райцентре Торез.