На сегодня в ходе АТО в Славянске погибли 8 человек, еще 16 ранены

Сегодня во время антитеррористической операции в Славянске были убиты восемь человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, передают "Новости Донбасса".

Все пострадавшие имеют огнестрельные ранения, их состояние медики оценивают как тяжелое или средней тяжести.

При этом в сообщении не уточняется, о каких потерях идет речь – со стороны террористов, силовиков, или же были поданы общие цифры.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что вчера, 5 мая, в Славянске были убиты более 30 террористов.

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