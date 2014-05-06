Порошенко заявил, что трагедия в Одессе могла быть терактом: есть доказательства

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая, в результате которого погибли десятки людей, мог быть результатом теракта с использованием отравляющих веществ.

Об этом заявил нардеп, кандидат в президенты Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Кировограде, пишет Ukranews.

"Сегодня на закрытом заседании (Верховной Рады - ред.) мы получили дополнительные доказательства того, что то, что произошло, те события, которые произошли в Доме профсоюзов, это был теракт. Это было использование ядовитых веществ", - сказал политик.



По его словам, в ближайшее время будет произведена международная экспертиза, которая докажет, что большинство людей погибли не от огня.



Порошенко подчеркнул, что это была специальная провокация, в которой принимали участие российские диверсанты, а также представители местных властей, которые причастны к организации и финансированию этих событий.

Напомним, в результате стычек и пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли 46 человек, десятки считаются пропавшими без вести.