Глава СБУ рассказал об АТО: за последние дни убиты 30 боевиков

За последние несколько дней в ходе активной фазы АТО было уничтожено около 30 тяжеловооруженных боевиков.

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко, сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время он подчеркнул, что действия силовиков направлены исключительно на ликвидацию террористов.

"Силовики выполняют свой долг до конца, но ведется огонь на поражение, используются иностранные военные из Российской Федерации, которые заезжают с территории Автономной Республики Крым", - сообщил Наливайченко.

Кроме того, он подчеркнул, что местное население на Донбассе находится под влиянием пророссийской пропаганды.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях является очень серьезной с точки зрения того, что мирное население, люди, которые там проживают, находятся под серьезным информационным воздействием и не доверяют до конца усилиям правоохранительных органов, СБУ и Минобороны, которые направлены исключительно на ликвидацию террористов", - добавил Наливайченко.

Кроме того, глава СБУ отметил, что все боевые действия, которые проходят на Донбассе, проводятся с максимальной сдержанностью, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Также он попросил жителей Донбасса 9 мая воздержаться от участия в массовых мероприятиях, во время которых планируются провокации со стороны сепаратистских сил.

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