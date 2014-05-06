СМИ узнали план России по отделению Луганщины от Украины: опубликованы документы

Украинские спецслужбы перехватили план российских политтехнологов по отделению Луганской области от Украины.

Перехваченные документы были опубликованы "Украинской правдой".

В этом сценарии предполагается провозглашение независимого государства в границах Луганской области по итогам референдума, который был запланирован на 11 мая.

Затем, уже на новых условиях, предполагается присоединить квазигосударство к Украине или России.

Основным пунктом сценария является объявление вне закона Луганского областного совета, на месте которого сепаратисты должны создать свой "орган". В то же время на сайте еще действующего облсовета уже появилось обращение "президиума облсовета", который поддержал референдум 11 мая.

Таким образом, пока неизвестно, что ждет действующий облсовет. Между тем, план россиян предполагает, что в помещении сессионного зала облсовета должны объявить о недоверии депутатам и руководителю области.

При этом освещаться свержение облсовета, согласно плану, должно исключительно российской прессой и местным телеканалом.

После делегитимизация облсовета сценарий предполагает проведение в населенных пунктах собраний для избрания делегатов на съезд новых властей Луганской области.

Так, планируется создать альтернативный орган власти - "Съезд представителей территориальных громад", который должен пройти в помещении сессионного зала областного совета.

Эти люди должны были, по планам Кремля:

"Первое – объявить об избрании "нового состава" облсовета. Это – ключевое требование, потому что все дальнейшие шаги по отделению предполагается делать от имени нелегитимного "областного совета"; Второе – избрать своего главу обладминистрации и облсовета; Третье – они также, уже называясь "областным советом", должны проголосовать Декларацию о создании Луганской народной республики и огласить Акт о провозглашении независимости Луганской народной республики. Проекты документов также подготовлены сценаристами; Четвертое – определить дату проведения референдума, который пока объявлен на 11 мая", - говорится в плане.

Также, россияне предложили самозваному "Съезд представителей территориальных громад" обратиться к российским властям с просьбой "о введении миротворческого контингента на территорию Луганской народной республики с целью обеспечения безопасности граждан ЛНР и проведения референдума".

В то же время, попытки центральной киевской власти взять ситуацию под контроль будут рассматриваться как антизаконные. Кроме того, сценаристами были составлены вопросы для референдума: "1. Вы поддерживаете Акт провозглашения независимости Луганской Народной Республики? 2. Вы не поддерживаете Акт провозглашения независимости Луганской Народной Республики? 3. Хотите ли Вы, чтобы Луганская Народная Республика входила в состав Украины? 4. Хотите ли Вы, чтобы Луганская Народная Республика входила в состав Российской Федерации?".

Затем, по задумке сценаристов, "Луганская народная республика" должна присоединиться то ли к Украине, то ли к России, но уже "на основе межгосударственного договора в качестве нового субъекта".

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