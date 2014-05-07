В Славянске прозвучали взрывы и началась стрельба - СМИ

В Славянске поздно вечером во вторник, 6 мая, прозвучали взрывы и началась стрельба.

Об этом пишет "Муниципальная газета".

По данным издания, украинские силовики якобы атаковали пророссийских террористов, занимающих город.

На окраине Славянска, по словам экстремистов, на которых ссылается издание, прозвучали два сильных взрыва.

В городе забили в набат. Взлетели две зеленые ракеты. Раздаются автоматные очереди.

Других подробностей не сообщается, также не приводится никаких данных, о том, что в атаку пошли именно украинские силовики.

Напомним, в Славянске продолжается антитеррористическая операция.