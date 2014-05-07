Украина назвала условие новых женевских переговоров с Россией

Украина готова к новому раунду переговоров в Женеве по вопросу деэскалации кризиса в случае, если Россия откажется от попыток сорвать президентские выборы в нашей стране, назначенные на 25 мая.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица на заседании комитета министров Совета Европы в Вене во вторник, 6 мая, пишет ВВС.

"Если Россия готова дать обязательства по поддержке выборов и прекращению поддержки экстремистских элементов в Украине, мы готовы к участию в таких встречах", - сказал глава МИД.

По словам Дещицы, итогом таких переговоров должен быть финальный документ, который станет обязательным для исполнения сторонами. Однако, по его словам, для нынешнего правительства Украины приоритетом является проведение выборов.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал условие признания Москвой результатов президентских выборов в Украине.