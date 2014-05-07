Москаль рассказал новые подробности бегства Януковича

Нардеп Геннадий Москаль раскрыл новые подробности бегства из Украины Виктора Януковича. В частности, по его словам, экс-президент бежал тогда, когда его соратники уже покинули страну.

Такую информацию нардеп озвучил после очередного заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается расследованием убийств во время акций протеста на Майдане в Киеве, пишет УНН.

"Янукович, по данным нашей комиссии, бежал последним. Когда он начал звонить, Захарченко (экс-глава МВД - ред.) - телефон не отвечает, Якименко (экс-глава СБУ - ред.) - не отвечает. Единственный, кто остался верен ему - Шуляк - бывший командир внутренних войск, который прихватил два автомата Калашникова, местонахождение которых на сегодня неизвестно. Он с ним убежал", - сказал Москаль.

По информации нардепа, Янукович и Шуляк поехали в Донецк, откуда прорвались в Крым, а с полуострова за ними было выслано небольшое военное судно, на котором они переправились на территорию Российской Федерации.

Председатель ВСК отметил, что экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-руководитель СБУ Александр Якименко покинули Украину уже 20 февраля, после стрельбы и массового убийства на Майдане.

Напомним, Янукович сейчас находится в России, которая называет его "легитимным президентом" Украины, и время от времени выступает с заявлениями в адрес Украины и ее власти.