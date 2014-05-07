Клименко вызывают в ГПУ: предлагают доказать свою позицию следователю

Генеральная прокуратура Украины вызвала к себе экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко для предоставления объяснений и проведения следственных действий. В ведомстве ему предлагают доказать свою позицию не через соцсети, а следователю под протоколом.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец, передает пресс-служба ГПУ.

"Мы предлагаем Александру Клименко доказать свою позицию не через социальные сети, а следователю под протокол", - заявил Баганец.

Кроме вышесказанного напомним, что ГПУ уже открыла производство в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, который причинил госбюджету более 6 млрд грн убытков.

Сообщалось, что прокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью Клименко и другими должностными лицами Министерства доходов и сборов, а также по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины).