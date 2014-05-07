В США считают, что Россия повторяет "крымский сценарий" на востоке Украины

Представитель Госдепа США Виктория Нуланд считает, что Россия планирует аннексировать восток Украины, следуя так называемому "крымскому сценарию".

Такое мнение она высказала, выступая на слушаниях комитета Сената по поводу ситуации в Украине, которые прошли в Вашингтоне во вторник, 6 мая, пишет Украинская правда.

"События от Славянска до Одессы разворачиваются по "крымскому сценарию": сначала организуются протесты в городах, которые были спокойными еще 2 месяца назад, затем запугивается местное население и за 2 недели проводится фальшивый референдум, как назначенный на 11 мая в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках", - подчеркнула она.

Нуланд отметила, что следующим шагом в Крыму был приход российских "миротворцев" якобы для того, чтобы защитить волеизъявление местных жителей.

"Российская военная интервенция является четким нарушением международного законодательства, и Россия никого не обманет, называя свои войска миротворцами", - заявила она.

"Референдум" сепаратистов 11 мая в качестве волеизъявления в США в целом оценили как ничтожный. Глава Freedom House Дэвид Крамер даже назвал его "шуткой".

Также Нуланд прокомментировала выборы в Украине, которые должны состояться 25 мая.

Она напомнила, что США поддерживают проведение президентских выборов в Украине, которые пытается саботировать Москва и выделили более 11 млн долларов на содействие их прозрачному проведению.

Кроме того, по ее словам, ОБСЕ готовится отправить в Украину тысячу наблюдателей - рекордное количество в истории организации, каждый десятый из них будет из США.

В то же время, хотя участники заседания положительно оценили попытки украинской власти провести демократические выборы, часть из них выразила опасения относительно возможности это сделать.

В частности, звучали предостережения относительно обеспечения участия в выборах жителей восточных областей и крымских татар.

На слушаниях комитета Сената по поводу ситуации в Украине также обговаривалось предоставление военной помощи Украине и применения новых санкций против России, однако эти вопросы оказались спорным.

Относительно них к окончательному выводу члены комитета еще не пришли, консультации продолжатся завтра, 8 мая.

Кроме вышесказанного добавим, ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что на востоке Украины действуют профессиональные части российской армии, а также привел ряд фактов, доказывающих это утверждение.

Подчеркнем, Украина и страны ЕС считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.