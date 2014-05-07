Власти Харькова отказались от масштабного парада 9 мая: в город проникли вооруженные люди

Председатель Харьковской ОГА Игорь Балута заявил, что 9 мая в городе не будет проводиться масштабный парад на площади Свободы. Он добавил, что у властей есть оперативные данные, согласно которым в город проникли люди с огнестрельным оружием.

Об этом передает Радио Свобода.

По словам Балуты, решение об отмене масштабного парада было принято областной и городской властью совместно с ветеранскими организациями.

"У нас есть оперативные данные о том, что в город проникли люди с огнестрельным оружием", - подчеркнул он.

Напомним, ранее и.о. заместителя главы Администрации Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Украине возможны теракты.

До этого сообщалось, что из-за возможных провокаций сепаратистов в Киеве 9 мая не состоится массовое шествие и военный парад. В то же время СМИ писали, что секретарь СНБО Украины Андрей Парубий назвал регионы, в которых вероятность провокаций является самой большой.