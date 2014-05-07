В Мариуполе горсовет освободили от боевиков: разбирают баррикады

В ночь на среду, 7 мая, здание горсовета Мариуполя было освобождено силами Мариупольской народной дружины.

Об этом сообщает "5 канал".

В то же время 0629.com.ua пишет, что сейчас возле горсовета работает техника. Люди в рабочей одежде разбирают баррикады, грузят шины на грузовые автомобили. С двух сторон горсовета работают экскаваторы.

Также возле здания горсовета стоят несколько милицейских машин. Выстрелы в близлежащих домах в центре города не слышали.

Сообщается, что в городе восстановлено движение транспорта.

Кроме вышесказанного напомним, вчера вечером, 6 мая, местные СМИ писали, что в Мариуполе снова звучат выстрелы и горят шины, движение по центральным улицам города перекрыто, воют сирены.