Палица заявил, что Одесская область готова предоставить всем безопасный отдых

Одесская область должна предоставить всем желающим безопасный отдых.

Об этом поздно вечером 6 мая на своей первой пресс-конференции заявил глава Одесской облгосадминистрации Игорь Палица, пишет УНИАН.

Он выразил уверенность, что при обоюдном желании и усилиях "мы заживем богато" и тогда Крым вернется, "проведя другой референдум, но честный и прозрачный".

"Наш пример должен быть показателен – Одесса, Одесская область – прекрасный регион. Людям, которые сегодня не могут ехать в Крым, мы с удовольствием должны предоставить все условия, чтобы они ехали сюда. Чтобы они здесь чувствовали себя безопасно, чтобы чувствовали себя комфортно. Наша с вами задача показать, что Одесса – это то место, куда могут ехать все", - сказал Палица.

Он добавил, что в Одесской области должны чувствовать себя безопасно граждане и Украины, и Российской Федерации, и других стран, не боясь, что их станут принуждать говорить на том или ином языке. По его словам, разногласия на предмет того, кто на каком говорит языке (русском или украинском), вообще не должны присутствовать в нашем обществе.

"Моя мама разговаривает на русском языке, отец – на украинском. В детсад я ходил украинский, в школу - русскую, и это не мешает мне знать оба языка. И я свободно перестраиваюсь на любой язык, в зависимости от того, на каком языке говорит мой собеседник", - рассказал Палица.

Он отметил, что 2 года назад зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде. Данный законопроект предусматривает, что, "если человек идет на государственную должность, если хочет получать деньги из государственного бюджета, и чтобы его содержала страна, то обязан знать украинский язык, так как это – язык нашей страны".

"Наша страна имеет флаг, границы и основной, украинский, язык. Если после большого диалога, обсуждения, общество посчитает, что вторым государственным должен быть русский язык, значит будет так. Есть депутаты, которых вы выбираете (а на сегодняшний день представительство в Верховной Раде не только партийное, а и мажоритарное), каждая область, каждый округ имеет своего депутата. Если он почувствует, что потребность избирателей, которых он представляет, в том чтобы был второй русский язык или еще какой-то третий язык, значит это должно быть принято спокойно, путем дискуссии на законодательном уровне… Но ни в коем случае языковые вопросы не должны служить причиной каких-то обвинений или, не дай Бог, еще каких-то вещей", - сказал Палица.